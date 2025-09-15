Condenan a 10 años de prisión a ecuatoriana por intentar sacar 4.28 kg de cocaína por el AILA

La sentencia, junto con una multa de 500 mil pesos, fue impuesta a la procesada por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada. ( FUENTE EXTERNA )

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 10 años de prisión a una mujer de nacionalidad ecuatoriana, quien intentó viajar desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas hacia París, Francia, con 4.28 kilogramos de cocaína, en un hecho ocurrido en el año 2021.

La sentencia, junto con una multa de 500 mil pesos, fue impuesta a la procesada por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, por los hechos cometidos en perjuicio del Estado dominicano.

Mediante una nota de prensa emitida este lunes, el Ministerio Público informó que, durante el juicio, fue representado por los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado, quienes presentaron ante el tribunal suficientes elementos probatorios que sustentan la responsabilidad penal de Ana Jesús Jaime Oyola, de nacionalidad ecuatoriana, en el delito de tráfico internacional de drogas.

El órgano acusador indicó que la procesada incurrió en una violación de los artículos 5, letra A; 28; 58, literal A, párrafo I; 75, párrafo II; y 85, letra A, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

¿Cómo fue descubierta?

La acusación, instrumentada por el fiscal investigador Wilson Zabala, señala que la imputada fue detenida alrededor de las 5:00 de la tarde, mientras intentaba salir del país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

El documento destaca que, al pasar su equipaje por la máquina de rayos X, los agentes del servicio aeroportuario detectaron imágenes sospechosas en una de sus maletas.

Ante esto, indica que procedieron a realizar una inspección, durante la cual encontraron dos láminas compuestas por un polvo blanco dentro de una mochila. Posteriormente, se confirmó que la sustancia era cocaína clorhidratada, con un peso total de 4.28 kilogramos.

La condena deberá ser cumplida por Jaime Oyola en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Leer más Decomisan en Baní 448 paquetes de cocaína procedentes de Colombia y apresan a dos dominicanos