Envían a juicio de fondo al presidente y tesorero de la Federación de Pentatlón por estafa al Estado

Directivos de Fedopem son trasladados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que les dictaran medidas de coerción por acusaciones de estafa, el 8 de noviembre de 2024. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio de fondo contra el presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), acusados de estafar al Estado con casi 66 millones de pesos.

Los imputados son Freddy Núñez Jorge, presidente de Fedopem, y el tesorero de esa entidad Evaristo "Aníbal" Ozoria Rodríguez, a quienes se les señala de financiar asociaciones inexistentes que cobraban millones de pesos y de comprar bienes supuestamente para Fedopem y eran para su uso personal.

Fedopem es una institución sin fines de lucro constituida para fomentar y promover las cinco disciplinas deportivas que constituyen esa competición: natación, carreras de atletismo, esgrima, equitación (saltos sin obstáculos) y tiro con pistola.

Ratifican coerción

La jueza Yanibet Rivas ratificó las medidas de coerción a ambos acusados, consistentes en garantías económicas de un millón doscientos mil pesos, a través de una compañía aseguradora para Núñez Jorge, y de 300 mil pesos para Ozoria Rodríguez.

A ambos también se les confirmó el impedimento de salir del país sin autorización de un juez y deberán presentarse mensualmente ante los fiscales investigadores.

La lectura íntegra de la decisión será el día 3 de octubre a las 2:00 de la tarde.

