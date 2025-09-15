Realizan levantamiento en plaza comercial tras la muerte de cinco personas en Santiago

Miembros del Ministerio Público e Inacif realizan un levantamiento en la plaza comercial de La Barranquita, en Santiago, como parte de la investigación sobre el incidente en el que murieron cinco personas durante un supuesto enfrentamiento con la Policía. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Personal del Ministerio Público realizó este lunes un levantamiento en una plaza comercial del sector La Barranquita, donde la semana pasada murieron cinco personas durante un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional.

En el lugar fueron hallados un casquillo y un proyectil parcialmente mutilado, que serán comparados con las armas que puedan ser recuperadas durante la investigación.

También se encontraron residuos de sangre y huellas ensangrentadas, sin que se identificaran otros indicios de relevancia, según explicó la ingeniera Gilda Peguero, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El fiscal Geraldo Ponce, quien participó en la inspección, informó que el levantamiento busca recolectar todas las evidencias posibles para esclarecer lo ocurrido. Agregó que, una vez concluida la investigación, el informe oficial será dado a conocer a través de la Procuraduría General de la República.

Varios agentes de la Policía Nacional involucrados en el hecho fueron suspendidos de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/whatsapp-image-2025-09-15-at-121107-pm-1-2ad08530.jpeg Miembros del Ministerio Público e Inacif realizan un levantamiento en el interior de una barbería en la plaza comercial de La Barranquita. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Familiares piden esclarecer los hechos

El caso en La Barranquita ha generado cuestionamientos y demandas de los familiares de una de las víctimas, quienes solicitan que se hagan públicas las grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno para determinar lo que realmente ocurrió.

Durante el suceso fallecieron:

Elvis Antonio Jiménez Rodríguez , de 26 años

, de 26 años Julio Alberto Gómez , de 28

, de 28 José Vladimir Valerio Estévez , de 25

, de 25 Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35

Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40

La Policía informó que en el alegado enfrentamiento un agente resultó herido.

