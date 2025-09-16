El hombre que estranguló a su madre en Santiago es condenado a 30 años de prisión

Palacio de Justicia en Santiago, donde un hombre recibió una condena de 30 años por ocasionarle la muerte de su madre. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenaron a 30 años de prisión a un hombre tras ser hallado culpable de la muerte de su madre, en un hecho ocurrido en el 2024.

La pena fue impuesta contra Joan Manuel Brito Hernández, condenado por el asesinato de su progenitora, Ana Brígida Hernández Ventura, de 62 años,

De acuerdo con el expediente, Brito Hernández estranguló a su madre.

El hecho se produjo el lunes 10 de junio de 2024 en el sector Rafey, al oeste de la ciudad. El propio procesado reportó haber encontrado el cadáver de la señora sin signos vitales en la vivienda donde residía.

Explicó a los investigadores que acudió a la vivienda de su madre alegando que no había podido establecer comunicación con ella durante las primeras horas de la mañana.

Causa de muerte

La autopsia practicada al cuerpo reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que el procesado fue quien cometió el crimen

Robert González, abogado defensor del condenado, anunció tras la audiencia que interpondrá un recurso de apelación, al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no establecen vínculo directo de su cliente con el hecho.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 7 de octubre.