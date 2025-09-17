Apresan a dos miembros de red de narco: incautan casas, discotecas y armas en megaoperativo

El operativo se desarrolló de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, con el apoyo de 150 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y 21 fiscales. ( FUENTE EXTERNA )

Dos presuntos miembros de una red criminal que se dedica al narcotráfico y al lavado de activos fueron arrestados durante un amplio operativo desplegado en Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Baní, en el que además se incautaron propiedades, vehículos y dinero en efectivo, informó este miércoles la Procuraduría General de la República.

Los detenidos son Alfredo Samboy Féliz, alias "Burungo" y Suleica Herrera Geraldo, quienes eran vigilados por las autoridades como parte de una investigación en curso desde septiembre de 2024, cuando se le ocuparon 20 paquetes de cocaína, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La institución explicó que también se identificó como parte de la estructura a Argenis Santana Herrera, alias "Argenis Kodigo", quien se encuentra prófugo.

Las autoridades exhortaron a "Argenis Kodigo" a entregarse.

15 allanamientos simultáneos

El operativo se desarrolló de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, con el apoyo de 150 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Durante la operación, fueron incautadas propiedades y bienes millonarios presuntamente adquiridos con el dinero de narcotráfico, entre ellos:

Dos casas

Cuatro apartamentos

Una villa

Una farmacia

Armas de fuego

Discotecas

vehículos

Una embarcación de recreo

Un dron

Teléfono satelital

Cinco Jet Sky

Prendas

Documentos

Dinero en pesos y dólares

Equipos electrónicos

Celulares

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.

Red transnacional

De acuerdo con la Procuraduría, se trata de una red vinculada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales a través de negocios como discotecas, farmacias, además de la adquisición de inmuebles y artículos de lujos.

"El desmantelamiento de esta red, dedicada al delito del tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, ha sido posible gracias a una amplia labor de seguimiento e inteligencia por parte del Ministerio Público y agentes de la DNCD", indicó la Procuraduría en una nota de prensa.

Los apresados serán sometidos a la justicia en las próximas horas.

Amplia investigación

Las autoridades comunicaron que las investigaciones serán ampliadas para arrestar a otros implicados en esta red criminal.