En agosto, contrataciones públicas obtuvo 100 % de fallos favorables en 33 sentencias del TSA

Edificio que aloja las oficinas de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). ( ARCHIVO )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 33 sentencias durante el mes de agosto en materia de compras, todas ratificando las decisiones administrativas del órgano rector.

De acuerdo con un comunicado de la DGCP, "el hecho de que el 100 % de las sentencias resultaran favorables, confirma la legalidad de sus decisiones, el apego al debido proceso y la garantía de que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente, transparente y en beneficio del interés general".

El director de la institución, Carlos Pimentel, explicó: "Estos resultados reflejan la fortaleza del marco jurídico y la actuación de la DGCP en estricto apego a la Constitución y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas".

Las sentencias

Entre las sentencias dictadas por el órgano judicial Contrataciones Públicas destacó:

La sentencia 0030-02-2025-SSEN-00340 en la que el TSA declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución RIC-197-2023, mediante la cual se inhabilitó del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a la empresa Constructora Copisa, S.R.L., al comprobarse que el recurso contra esa medida no agotó la vía administrativa.

Asimismo, en la sentencia 0030-04-2025-SSEN-00252, (Distribuidora Universal, S.A. vs. DGCP y CopySolutions International, S.A.), el tribunal declaró inadmisible el recurso por falta de objeto, dado que el contrato litigioso ya había vencido.

Mientras que en la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00371 (IAMCP-RD vs. DGCP y Promese/cal) el TSA declaró inadmisible el recurso interpuesto por inobservancia del procedimiento establecido en la Ley núm. 1494, ordenando la publicación de la sentencia en el Boletín del Tribunal.

En tanto, la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00345 (Senase vs. Senasa y DGCP) rechaza la demanda interpuesta por la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, SRL (Senase), confirmando el acto de adjudicación emitido por el Seguro Nacional de Salud (Senasa) al comprobarse que no se vulneraron principios de legalidad ni el debido proceso.

El TSA también rechazó la medida cautelar solicitada contra Contrataciones Públicas y el Consejo del Poder Judicial por parte de la empresa Torclow, S.R.L, al no demostrarse los requisitos legales de apariencia de buen derecho ni peligro en la demora, según consta en la sentencia núm. 0030-01-2025-SSMC-00052.

