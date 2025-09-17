Garantía económica a hombre acusado de provocar accidente que dejó dos mujeres muertas en SFM

Los familiares de las víctimas fallecidas en el accidente de tránsito consideran que la medida resulta insuficiente frente a la gravedad del hecho que les arrebató a sus parientes. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Especial de Tránsito de la provincia Duarte impuso como medida de coerción una garantía económica de dos millones de pesos contra un hombre, acusado de provocar un accidente en el que murieron dos jóvenes bionalistas.

La sala también dispuso como parte de las medidas coercitivas contra Carlos Manuel Then Rojas la obligación de presentación periódica e impedimento de salida del país.

Las víctimas son Anyelissa María Reyes, de 32 años, y Ana del Orbe Batista, quienes se desplazaban en una motocicleta cuando fueron impactadas por el vehículo que conducía Then Rojas.

El trágico accidente ocurrió la tarde del domingo 7 de septiembre en San Francisco de Macorís.

Tras concluir la audiencia, los familiares de las víctimas manifestaron su indignación y rechazo a la decisión judicial.

Consideran que la medida resulta insuficiente frente a la gravedad del hecho que les arrebató a sus parientes.