Tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una señora de 73 años

El Ministerio Público ha calificado de manera provisional los hechos como violación sexual agravada. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado de violar sexualmente a una señora de 73 años, en un hecho ocurrido el pasado cuatro de septiembre en el sector Manoguayabo.

El Ministerio Público identificó al imputado como Samuel Aquino y/o Samuel Moreta, quien deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata.

La investigación está a cargo de la fiscal Brenda Reyes, a quien la víctima relató que el imputado se presentó en su vivienda solicitando un vaso de agua y, cuando ella dio la espalda, la amenazó con un cuchillo y la llevó a su habitación, donde la violó sexualmente.

Durante el forcejeo, la víctima resultó herida en la mano izquierda, lesión que requirió sutura en un centro de salud y que quedó documentada en el certificado médico forense, detalló una información distribuida por el Ministerio Público.

Asimismo, un informe psicológico indicó que la señora presenta indicadores de ansiedad de alta intensidad, estrés y preocupación constante como consecuencia de la agresión.

El Ministerio Público ha calificado de manera provisional los hechos como violación sexual agravada, lo cual constituye una falta a los artículos 309 y 331 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la víctima, cuyo nombre se omite para evitar su revictimización.