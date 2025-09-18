Reenvían audiencia de coerción contra acusados de violación grupal a adolescente en Los Tres Brazos

Un mazo de madera sobre un escritorio. Reenvían audiencia de solicitud de medida de coerción contra cinco hombres acusados de violación grupal en Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Fue reenviado para el próximo 19 de septiembre en horas de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra cinco hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos.

La audiencia, que estaba pautada para este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, estuvo encabezada por la magistrada Karen Casado, y fue pospuesta para que la víctima pueda constituirse en actor civil y los imputados sean debidamente representados.

Entrega voluntaria

De acuerdo con la Policía Nacional, los señalados en el caso se entregaron de manera voluntaria luego de que se emitiera una alerta de búsqueda y captura en su contra. Los detenidos son:

Julio José Mateo, de 25 años

Brailyn Cepeda Ramírez, de 19

Harolin José Martínez, de 18

Omar Reyes Vásquez, de 19

Yoel Morrobel, alias El Matatán, quien se entregó posteriormente a través de un medio de comunicación

Los primeros cuatro se presentaron en la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 973-2025-EMES-09556, por violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano.

El caso se origina en la denuncia presentada por un ciudadano en representación de la menor afectada, por un hecho ocurrido el 25 de agosto de este año.

Los cinco implicados fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.