Someterán por homicidio al supuesto cabecilla del caso en que policías mataron a cinco en Santiago

Ronny Abel Sánchez Morillo, mejor conocido como "Mudita", quien había sido vinculado con el caso en el que cinco hombres murieron durante un alegado enfrentamiento con agentes en el sector La Barranquita, de Santiago, será sometido a la justicia por su presunta participación en el homicidio de un joven ocurrido el 19 de marzo de 2024.

Según la acusación, alias Mudita participó en la muerte a tiros de Rafael Nicolás Puello Santos, "Bulilo".

De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada a tiros desde una motocicleta en marcha, mientras compartía con otras personas en las inmediaciones de su residencia en el sector Hato Mayor, de Santiago.

Una fuente del Ministerio Público informó a Diario Libre que, sobre el caso de La Barranquita, Mudita no será procesado.

La Policía Nacional informó que el presunto delincuente estuvo presente en el lugar donde se registró el alegado intercambio de disparos, pero logró escapar en una yipeta Mazda blanca sin placa.

Ronny Abel Sánchez Morillo figuraba dentro de la lista de los 10 hombres más buscados por la uniformada en Santiago.

Según la Policía , Sánchez Morillo dirigía una estructura delictiva dedicada al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos ligados a deudas de drogas y narcotráfico.

Se espera que, en las próximas horas, el órgano acusador solicite medidas de coerción en contra de Mudita.

