Ministerio Público recula: "Argenis Kodigo" aún no se ha entregado

Vista de Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo, sindicado como uno de los cabecillas de red internacional de narcotráfico y lavado de activos. ( FUENTE EXTERNA )

Falsa alarma: Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo) todavía no se ha entregado a las autoridades, aunque la Procuraduría General de la República informó de su detención esta tarde a través de una nota de prensa.

La información fue difundida por por los canales oficiales de la institución y también colocada en su página web, de donde posteriormente fue retirada.

Contra Santana Herrera, de 36 años, pesa una orden de búsqueda y captura, tras ser señalado por el Ministerio Público como "uno de los principales cabecillas" de una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní.

Fuentes aclararon a Diario Libre, que aunque se tramita su entrega a las autoridades, esta todavía no ha sido efectiva. Se espera que se produzca en las próximas horas.

Vínculos con el arte

El nombre de Argenis Kodigo salió a relucir públicamente tras los operativos ejecutados el martes 16 de septiembre, aunque no era desconocido en el ámbito del arte y el entretenimiento, debido a sus vínculos con dos discotecas —hoy bajo control de las autoridades— y su rol como contacto para contratar artistas urbanos.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 34 mil seguidores, Argenis publicaba videos con exponentes urbanos, promocionaba fiestas y conciertos, además de compartir imágenes de viajes al extranjero.

Kodigo VIP y Flow Room

Según la Procuraduría, Santana Herrera es parte de la red que utilizaba discotecas, farmacias, bienes raíces y artículos de lujo como fachada para el blanqueo de capitales.

Entre los establecimientos incautados figura Kodigo VIP, discoteca que lleva el alias del imputado y que estaba bajo la administración de allegados suyos, según una fuente. El local, ubicado en el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este, funcionaba como escenario para presentaciones de artistas urbanos y strippers.

También fue incautada la discoteca Flow Room, situada dentro de un hotel en la avenida 27 de Febrero, próximo a la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, descrita en redes sociales como un centro exclusivo donde se presentaban reconocidos artistas urbanos y salseros, con múltiples menciones a Argenis Kodigo.

Operativo e incautaciones

La investigación contra la red se remonta a septiembre de 2024, tras el decomiso de 20 paquetes de cocaína y marihuana en Villa Mella, caso en el que fueron arrestados Alexander Luna Cruz y Junior Alberto Luna Cruz.

El martes pasado, las autoridades realizaron 15 allanamientos simultáneos con la participación de 21 fiscales, 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada Dominicana. En el operativo fueron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, mientras otros integrantes permanecen prófugos.

Como parte de las incautaciones, las autoridades confiscaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, vehículos de alta gama, una embarcación de recreo, cinco jet ski, un dron, un teléfono satelital, joyas, relojes, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos y otras evidencias.



