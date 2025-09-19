Niña secuestrada en México y retenida en RD fue retornada al cuidado de su madre en Colombia

Una niña fue secuestrada en México cuando tenía 11 meses y retenida ilegalmente en República Dominicana. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Una niña de cuatro años, que permanecía en República Dominicana tras haber sido secuestrada en México cuando tenía apenas 11 meses, fue finalmente retornada al cuidado de su madre biológica, de nacionalidad colombiana, informó este viernes la Procuraduría General de la República mediante un comunicado de prensa.

El reencuentro se produjo recientemente, luego de que la menor completara un programa especializado del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, diseñado para atender su caso particular.

La niña había sido separada violentamente de su madre en Guadalajara, Jalisco, y trasladada ilegalmente a territorio dominicano bajo una identidad falsificada.

Falsificó sus documentos y la trasladó a República Dominicana

Miguel Antonio Torres Hernández —también identificado como Kevin León Wooden y Shaban Kuka— fue pareja sentimental de la madre de la menor y supuesto padre biológico de la niña, aunque no figura como tal en el registro de nacimiento colombiano.

Durante un viaje familiar, retuvo ilegalmente a la niña, falsificó sus documentos y la trasladó a República Dominicana, afectando gravemente sus derechos fundamentales.

Torres Hernández fue arrestado en República Dominicana con el apoyo de la OIPC-Interpol, tras la activación de una Alerta Amber.

Actualmente cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

En el proceso también figura como coimputada Viviana Villarreal Cambero, quien participó en la retención ilegal y aparece como madre de la niña en documentos falsificados. El tribunal le impuso una garantía económica de RD$800,000, impedimento de salida del país y presentación periódica.

El rescate de la niña

Desde el 23 de julio de 2025, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a ambos por violaciones a la Ley 136-03 sobre protección de la niñez, la Ley 137-03 sobre trata de personas y el Código Penal dominicano.

Ese mismo día, la madre de la menor fue recibida en las oficinas de Dinnaf junto a delegados de Interpol y del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.

Se iniciaron entonces los aprestos para el rescate de la niña, que fue hallada en una residencia del sector Bella Vista, en Santo Domingo, junto a otros dos menores que también fueron puestos bajo protección del Conani.

Una prueba de ADN confirmó el parentesco biológico con un 99.9% de certeza. Por su estado de vulnerabilidad y la complejidad del caso, la Procuraduría General de la República dispuso que la niña ingresara al programa de víctimas y testigos protegidos, hasta que pudo ser retornada a Colombia junto a su madre, luego de regenerar el vínculo afectivo entre ambas.

El Ministerio Público agradeció la colaboración de Interpol y de las autoridades de México y Colombia, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra delitos transnacionales.