La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva, a cumplirse en la cárcel de San Pedro de Macorís, contra cinco jóvenes acusados de agredir sexualmente en grupo a una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos.

La medida fue dictada por la jueza Karen Casado, quien acogió la solicitud del Ministerio Público, contra Julio José Mateo, de 25 años, Brailyn Cepeda Ramírez, de 19, Harolin José Martínez, de 18, y Omar Reyes Vásquez, de 19 años y Yoel Morrobel, alias El Matatán, quien se entregó a través de un medio de comunicación.

Los primeros cuatro se presentaron de manera voluntaria ante la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 973-2025-EMES-09556.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-19-at-122027-pm-0949ba34.jpeg Traslado de los acusados de violación grupal de una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Posición de las partes

El abogado de la víctima, Dante Pérez Ledesma, aseguró que existen pruebas suficientes para lograr una condena de hasta 20 años de prisión.

Dijo confiar en que la justicia actuará con firmeza y que no habrá impunidad en este caso que ha sacudido a la sociedad.

Mientras tanto, familiares de los imputados denunciaron que se trata de una injusticia y que algunos de los señalados no estuvieron con la menor, alegando incluso que parte de ellos acudieron al lugar horas después "en busca de un abanico".

"Que se investigue, que ahí hay muchachos que ni siquiera estaban y al otro día fue que llegaron, le cantaron tres meses sin tener las pruebas suficientes si ni siquiera saber cómo pasó ellos caso, ante el cambio de versiones de los familiares", señaló Isabel Ramírez, progenitora de Bray