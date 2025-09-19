Se entrega Argenis Kodigo, sindicado cabecilla de red narco y lavado de activos

Vista de Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo, sindicado como uno de los cabecillas de red internacional de narcotráfico y lavado de activos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público arrestó este viernes a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), luego de que este se entregara de manera voluntaria en la sede de la Fiscalía de Santo Domingo Este y ante la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), informó la Procuraduría General de la República a través de una nota de prensa.

La detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial y en seguimiento a la investigación contra la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada esta semana en una acción conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Santana Herrera, de 36 años, es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales cabecillas de la red que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní.

Su nombre salió a relucir públicamente tras los operativos ejecutados el martes 16 de septiembre, aunque no era desconocido en el ámbito del arte y el entretenimiento, debido a sus vínculos con dos discotecas —hoy bajo control de las autoridades— y su rol como contacto para contratar artistas urbanos.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 34 mil seguidores, Argenis publicaba videos con exponentes urbanos, promocionaba fiestas y conciertos, además de compartir imágenes de viajes al extranjero.

Kodigo VIP y Flow Room

Según la Procuraduría, Santana Herrera es parte de la red que utilizaba discotecas, farmacias, bienes raíces y artículos de lujo como fachada para el blanqueo de capitales.

Entre los establecimientos incautados figura Kodigo VIP, discoteca que lleva el alias del imputado y que estaba bajo la administración de allegados suyos, según una fuente. El local, ubicado en el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este, funcionaba como escenario para presentaciones de artistas urbanos y strippers.

También fue incautada la discoteca Flow Room, situada dentro de un hotel en la avenida 27 de Febrero, próximo a la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, descrita en redes sociales como un centro exclusivo donde se presentaban reconocidos artistas urbanos y salseros, con múltiples menciones a Argenis Kodigo.

Operativo e incautaciones

La investigación contra la red se remonta a septiembre de 2024, tras el decomiso de 20 paquetes de cocaína y marihuana en Villa Mella, caso en el que fueron arrestados Alexander Luna Cruz y Junior Alberto Luna Cruz.

El martes pasado, las autoridades realizaron 15 allanamientos simultáneos con la participación de 21 fiscales, 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada Dominicana. En el operativo fueron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, mientras otros integrantes permanecen prófugos.

Como parte de las incautaciones, las autoridades confiscaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, vehículos de alta gama, una embarcación de recreo, cinco jet ski, un dron, un teléfono satelital, joyas, relojes, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos y otras evidencias.

Los detenidos serán presentados ante los tribunales en las próximas horas, mientras continúa el proceso investigativo para localizar a los demás implicados.