Este lunes conocerán medidas de coerción a presuntos miembros de red vinculada a Argenis Kodigo

Para este lunes está previsto que la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo conozca medidas de coerción a dos presuntos miembros de una red criminal que se dedica al narcotráfico y al lavado de activos y que habría tenido entre sus cabecillas a Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo.

Alfredo Samboy Féliz, alias "Burungo" y Suleica Herrera Geraldo fueron apresados el pasado miércoles durante un amplio operativo desplegado en Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Baní, en el que además se incautaron propiedades, vehículos y dinero en efectivo, informó este miércoles la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a las autoridades, los detenidos eran vigilados como parte de una investigación en curso desde septiembre de 2024, cuando se le ocuparon 20 paquetes de cocaína, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Como parte de las incautaciones, las autoridades confiscaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, vehículos de alta gama, una embarcación de recreo, cinco jet ski, un dron, un teléfono satelital, joyas, relojes, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos y otras evidencias.

Argenis Kodigo

El pasado viernes, el Ministerio Público informó que Santana Herrera se entregó en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Santana Herrera, de 36 años, es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales cabecillas de la red. Su nombre salió a relucir públicamente tras los operativos ejecutados el martes 16 de septiembre, aunque no era desconocido en el ámbito del arte y el entretenimiento, debido a sus vínculos con dos discotecas —hoy bajo control de las autoridades— y su rol como contacto para contratar artistas urbanos.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 34 mil seguidores, Argenis publicaba videos con exponentes urbanos, promocionaba fiestas y conciertos, además de compartir imágenes de viajes al extranjero.

