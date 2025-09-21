Arrestan a 12 personas en Puerto Plata durante operativo en centros clandestinos de juegos de azar

Operativo contra juegos de azar en Puerto Plata se produjo tras denuncias de vecinos del sector Gregorio Luperón ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Puerto Plata detuvieron a 12 personas durante un operativo en el que desmantelaron tres centros clandestinos de juegos de azar y una casa de empeño que operaba de manera irregular en la avenida Penetración al Muelle, sector Gregorio Luperón.

Durante la intervención fueron incautadas varias motocicletas sin documentos de propiedad y se rescataron tres menores de edad en estado de vulnerabilidad, quienes recibieron asistencia de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El operativo fue realizado por la Fiscalía de Puerto Plata, en coordinación con la Policía Nacional y el Comando Norte de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Tras denuncia de vecinos

El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Ricardo Duncan Torres, explicó que esta acción responde a denuncias presentadas por comunitarios de los alrededores del Parque Juan García.

"Este operativo nace a raíz de una comisión de comunitarios que recibimos en el despacho, quienes expresaron su preocupación por el incremento de actividades ilegales, lo que afectaba la tranquilidad de los residentes de la zona", precisó Duncan.

Los miembros del Ministerio Público Hilda Patricia Lagombra y Luis Martínez coordinaron la logística del operativo en el que trabajaron, además, los fiscales Warlyn Tavárez, Rosalía Vargas, Milagros Cruz y Daniel Perdomo.

Una comunicación de prensa de la Procuraduría General dice que la jornada contó con el apoyo estratégico de la Policía Nacional, la Base Aérea de Puerto Plata y el Comando Norte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como con la colaboración de las instituciones especializadas en la protección de la niñez.