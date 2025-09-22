El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a ocho años de prisión a Joel González Durán por estafar a más de 400 personas con montos que superan los 15 millones de dólares, más de 34 millones de pesos y más de 3 millones de dólares en criptomonedas.

El tribunal también impuso cinco años de prisión suspendida a Kelmin Santos Rodríguez, mientras que absolvió a Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.

Asimismo, se ordenó el decomiso de los bienes sujeto a decomiso de los que no ha sido ordenada su devolución, los cuales se harán constar en la sentencia integra.

Además, González Durán deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos y cumplir la condena en la cárcel de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años de prisión.

Lo que solicitaba el Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó este viernes condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y varios procesados, acusados de cometer una estafa que afectó a más de 400 personas, por montos económico que superan los 15.8 millones de dólares, 34.2 millones de pesos y 3.3 millones de dólares en criptomonedas tipo USDT (Tether).

Durante la audiencia ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano acusador presentó sus conclusiones y aseguró que la acusación fue probada "más allá de toda duda razonable" contra los imputados Jairo González, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.

Según el expediente, los procesados ofrecieron públicamente inversiones desde una empresa que, aunque cumplía con las regulaciones legales, no contaba con autorización del ente regulador del mercado de valores.

"Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra particulares, estafa mediante el uso de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, realización de actividades propias del mercado de valores sin la debida autorización de la autoridad competente, así como de incurrir en lavado de activos", indica el documento.

De acuerdo con la nota de prensa del órgano persecutor, los procesados realizaron una oferta pública de valores sin autorización y estafaron a las víctimas por un monto de 15,866,184.18 de dólares, 34,215,561.00 de pesos y 3,301,857.18 en criptomonedas Tether US Dollar.