El Tribunal de Atención Permanente de Valverde conocerá este martes, a partir de las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción a cuatro doctoras y una alcaldesa pedánea acusadas de participar en el registro ilegal de defunciones.

La audiencia estaba pautada para este lunes, pero fue aplazada para garantizar la presencia de las víctimas en el proceso.

Las imputadas son las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, así como la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta.

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra las procesadas y pedirá que el caso sea declarado complejo.

El órgano acusador establece en su acusación que se trata de una estructura organizada que incurrió en la falsificación de documentos oficiales.

De acuerdo con el expediente, las acusadas violaron los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.

Prisión preventiva

El grupo fue arrestado el pasado viernes durante el curso de las investigaciones que se siguen contra Máximo Mendoza, principal acusado en este caso, quien guarda tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao.

Según las autoridades, Mendoza utilizaba el registro irregular de defunciones para declarar muertas a personas que tenían deudas económicas con él.

El presidente del Colegio Médico en Valverde, Juan Carlos Santos, defendió a las doctoras y dijo que fueron "sorprendidas en su buena fe".

Santos explicó el pasado viernes que las profesionales de la salud habrían firmado documentos sin conocer el verdadero propósito de los mismos.

De las detenidas, identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, tres son pasantes y una médico asistente.

"Se cometen errores cuando son profesionales que no tienen ningún tipo de experiencia", indicó el dirigente gremial.