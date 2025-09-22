Dictan tres años de prisión al haitiano que hirió a un agente de Migración en Naco

Tres años de prisión a un nacional haitiano por disparar e herir en el muslo izquierdo a un oficial de la Armada durante una intervención de la Dirección General de Migración en el ensanche Naco, en diciembre de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a un nacional haitiano que hirió a un oficial de la Armada de la República Dominicana, quien trabajaba en apoyo a una operación de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM).

Según una nota de prensa, la decisión de "carácter definitivo" establece la culpabilidad del imputado, quien carece de documentos de identidad y, según las autoridades, se llama Donald Almonord.

El hecho

El hecho ocurrió el 9 de diciembre pasado, cuando agentes migratorios realizaban una intervención en una obra de construcción del ensanche Naco, en el Distrito Nacional.

Durante la operación, se desató un forcejeo en el cual el arma del oficial de la Armada cayó al suelo. Almonord se apoderó de la misma y disparó, hiriendo en el muslo izquierdo al oficial.

La sentencia señala que el imputado aceptó la responsabilidad del hecho y solicitó perdón a la Fiscalía, a la Dirección General de Migración (DGM) y a la sociedad. El comunicado señala que, "esta gestión de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas forma parte de las circunstancias consideradas por el tribunal para determinar la pena".

El condenado está detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.