Dictan tres meses de prisión preventiva a "Mudita" por homicidio ocurrido en 2024

Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita", con el rostro cubierto, es conducido desde la sala de audiencias hasta la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago dictó este martes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Ronny Abel Sánchez Morillo, conocido como "Mudita", acusado de participar en el homicidio de un hombre ocurrido hace más de un año.

De acuerdo con el expediente, "Mudita", a quien la Policía señala como "cabecilla de una red criminal", está implicado en la muerte de Rafael Nicolás Puello Santos, alias "Bulilo".

Mudita es procesado por el crimen de Rafael Nicolás Puello Santos, alias "Bulilo".

El hecho ocurrió el 19 de marzo de 2024, cuando la víctima fue atacada a tiros desde una motocicleta en marcha mientras compartía con varias personas frente a su residencia, en el sector Hato Mayor, de Santiago.

Señalado como cabecilla de una supuesta banda criminal

"Mudita" es señalado por la Policía Nacional como presunto cabecilla de una banda criminal que habría operado en Santiago y a la que supuestamente también pertenecían cinco hombres abatidos en un alegado enfrentamiento con la Policía en el sector La Barranquilla.

Según la uniformada, el imputado estuvo presente en esa balacera y escapó en una yipeta Mazda blanca sin placa. Por ese caso, el hoy preso preventivo no fue procesado judicialmente.

Tras conocerse la medida de coerción, el imputado fue conducido desde la sala de audiencias hasta la carcelita del Palacio de Justicia con el rostro cubierto.

El abogado defensor informó que, por motivos de seguridad, las autoridades decidieron no revelar en cuál centro penitenciario Ronny Abel Sánchez Morillo (Mudita) cumplirá la prisión preventiva.