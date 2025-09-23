Los imputados Leony Esmeralda Croes y Raúl Ernesto Guzmán Croes se entregaron a las autoridades que investigan una red de piratería digital que afectó a grandes plataformas de streaming, entre ellas Netflix, Paramount, Columbia Pictures y Amazon, "inusuales querellantes" en el país.

Ambos se encontraban prófugos, y junto a otros imputados en la llamada operación Domo, se les conocerá medida de coerción este jueves.

La información sobre la entrega de Leony Esmeralda y Guzmán Croes fue dada a conocer este martes por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien afirmó que Amazon y Netflix presentaron querellas contra el grupo.

Los otros señalados son Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luís Torres López.

Según el Ministerio Público, los detenidos comercializaban accesos ilegales a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluyendo contenidos exclusivos de servicios como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

"Estructura básicamente familiar"

Ramos sostuvo que se trataba de una "estructura básicamente familiar", compuesta en su mayoría por personas muy jóvenes, quienes recibían pagos anuales según el plan contratado. Las transacciones se realizaban en bitcoin.

Según las investigaciones, el modus operandi consistía en descifrar y compartir claves de acceso, que luego eran revendidas bajo la modalidad de suscripciones ilícitas.

Estas transacciones se ejecutaban mediante pagos en criptomonedas y transferencias a cuentas bancarias nacionales e internacionales, lo que -según las autoridades- permitió a la organización movilizar sumas millonarias.

Te puede interesar Abogados de acusados en red de venta ilegal de señales de TV denuncian violación al debido proceso Solicitarán 18 meses de prisión preventiva para implicados en red de venta ilegal de señales de TV

No saben qué harán con el bitcoin

La fiscal del Distrito Nacional afirmó que tienen un gran reto con este caso de piratería digital, ya que deben definir qué hacer con las criptomonedas incautadas, considerando que la única moneda regulada en el país es el peso.

"Estamos hablando de que comienza el reto de qué vamos a hacer con ese bitcoin", dijo la fiscal, quien agregó que también será un proceso de gran aprendizaje para el Ministerio Público.



