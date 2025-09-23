Concluye investigación preliminar sobre muerte de cinco hombres a manos de policías en Santiago

Ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a las afueras de la plaza donde cinco hombres fueron abatidos en un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Policía Nacional, la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público concluyó este martes la fase preliminar de la investigación sobre el alegado enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y un grupo de hombres en el sector La Barranquita, en la provincia Santiago, donde murieron cinco personas.

Una fuente ligada al proceso explicó que en las próximas horas el órgano acusador ofrecerá detalles sobre sus hallazgos.

Según dijo el informante, la pesquisa se centró en determinar las responsabilidades de los uniformados que participaron en el hecho.

Para ello, los investigadores recolectaron pruebas técnicas, incluyendo vídeos de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la peluquería donde se registró la balacera, ocurrida el miércoles 10 de septiembre.

Por el caso, varios agentes del Dicrim permanecen bajo investigación. Las autoridades no han revelado sus identidades ni rangos, a la espera de la presentación oficial del informe.

Los fallecidos

Los fallecidos en el hecho fueron identificados como Elvis Antonio Jiménez Rodríguez (26 años), Julio Alberto Gómez (28), José Vladimir Valerio Estévez (25), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y Carlos Enrique Guzmán Navarro (40).

De acuerdo con la versión inicial de la Policía, el alegado enfrentamiento ocurrió tras una persecución que terminó en la peluquería de Valerio Estévez, uno de los fallecidos.

Sin embargo, familiares del barbero abatido aseguran que se trató de una ejecución, por lo que exigen a las autoridades limpiar la honra de su pariente.

Velones y carteles con fotografías y pedidos de justicia fueron colocados a las afueras de la barbería del joven Valerio Estévez, uno de los fallecidos.

