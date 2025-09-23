A la Fiscalía del Distrito Nacional le hacen falta "más de 50 fiscales" para una mejor persecución a los delitos y crímenes de esa jurisdicción, la que, según su titular, para ofrecer un trabajo efectivo han tenido que desvestir "un santo para vestir otro".

Durante una misa por los siete años a la cabeza de la Fiscalía del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se quejó también de "muy poco apoyo institucional".

"Hemos tenido un déficit de más de 50 fiscales a veces con muy poco apoyo institucional, pero sin embargo estamos aquí de pie", indicó Ramos.

Los fiscales que posee el DN

Ramos sostuvo que actualmente la jurisdicción cuenta 119 fiscales, algunos de ellos enfermos, y que se sumarán otros cinco seleccionados por concurso.

Ramos fue confirmada como titular de la fiscalía el pasado año por un segundo periodo, el cual vence el próximo año, debido a que su evaluación no se hizo cuando cumplió el primer periodo.

Explicó que han aprendido a trabajar de manera estratégica, "desvistiendo un santo para vestir otro", y "poder salir a camino" y que la población no sea afectada por la falta personal.

Miembros del Ministerio Público se han quejado de que muchos de sus compañeros fueron sacados de algunas jurisdicciones para ser movidos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), lo que ha elevado las cargas de trabajo.

La eucaristía en la que Ramos respondió preguntas de los periodistas se celebró en la parroquia San Juan Bosco y reunió a colaboradores del Ministerio Público, autoridades policiales, así como a representantes del Ministerio de Interior y Policía y otras instituciones.