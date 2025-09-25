Wilson Camacho: "Estamos dando los últimos toques" para judicializar el caso Senasa

El titular de la Dirección de Persecución de la Procuraduría General, Wilson Camacho. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El titular de la Dirección de Persecución de la Procuraduría General, Wilson Camacho, dijo este jueves que se encuentran "dando los últimos toques" para realizar el sometimiento de las denunciadas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Camacho reveló también que desde el mes de julio pasado empezaron los interrogatorios por las supuestas anomalías detectadas en la ARS estatal, por lo que aspiran a judicializar el caso "en el menor tiempo posible".

Las alegadas irregularidades en Senasa involucran al menos 41 millones de pesos. Entre las vías que habrían propiciado que se drenaran recursos de la ARS estatal se mencionan la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca fueron realizados, pero que sí se facturaron.

Según las denuncias, un "call center paralelo" operado por exempleados de la institución gestionaba estas autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados.

Asimismo, se ha cuestionado el modelo de contratos bajo pago capitado, que compromete cuantiosas sumas mensuales para la atención de afiliados, sin que "exista una fiscalización de los servicios ofrecidos".

Al asistir a la apertura del Congreso de Lavado de Activos del Banco de Reservas este jueves, Camacho recordó que el Ministerio Público cumple con ciclos en la investigación y que actualmente se encuentran avanzando los interrogatorios.

Agregó que cuando se lleve el expediente a los tribunales se conocerá quiénes, en esa primera fase, deberán enfrentar la justicia, y en la siguiente etapa de la acusación, el total de personas que se someterán.

Defiende su gestión

Ayer, el exdirector ejecutivo del Senasa, Santiago Hazim, defendió públicamente su gestión al frente de la institución, al asegurar que actuó con honradez y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Recordó, a través de una nota de prensa, que fue precisamente su administración la que presentó ante el Ministerio Público la denuncia que destapó un esquema de fraude millonario en el sistema de autorizaciones médicas.