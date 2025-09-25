Esposo e hijo de exvicecónsul en Aruba son también vinculados a red de piratería digital

A la exvicecónsul dominicana en Aruba, Leony Esmeralda Croes, se le imputa ser socia "y beneficiaria final de las empresas vinculadas" en la trama y de adquirir y ocultar bienes muebles e inmuebles. ( FUENTE EXTERNA )

La exvicecónsul dominicana en Aruba Leony Esmeralda Croes estaría implicada, junto a su esposo y un hijo, en una red de piratería digital que, según el Ministerio Público, operaba mediante 94 servidores, páginas web y criptomonedas, la que afectó a reconocidas compañías internacionales como Netflix, Amazon y Disney.

Croes se entregó a las autoridades a principio de semana junto su hijo Raúl Ernesto Guzmán Croes, mientras que su esposo, Raúl Ernesto Guzmán Lora, fue uno de los primeros arrestados por los organismos investigativos. Las plataformas streaming Netflix y Amazon son querellantes en el proceso penal.

A la exdiplomática se le imputa ser socia "y beneficiaria final de las empresas vinculadas" en la trama y de adquirir y ocultar bienes muebles e inmuebles, así como de ser "soporte para legitimar los recursos" obtenidos por la organización.

A su pareja se le señala de utilizar "múltiples empresas de fachadas" para poner en el sistema financiero los fondos obtenidos.

Al hijo de ambos se le atribuye "el rol de testaferro y receptor de activos, pues a su nombre figuran inmuebles, cuentas y productos financieros millonarios sin justificación económica ni tributaria", de acuerdo con la solicitud de medida de coerción de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Defraudación de más de mil millones de pesos

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo este jueves que la defraudación a las reconocidas compañías internacionales, titulares de derechos de autor y conexos, y el propio Estado dominicano, asciende a más de 20 millones de dólares, equivalentes a más de 1,240 millones de pesos dominicanos.

Denuncia se hizo hace cuatro años

La solicitud de medida de coerción refiere que las empresas Paramount Pictures Corporation, Columbia Picture Industries, Sony Pictures Television, Netflix, Disney Enterprises, Amazon Studios, entre otras, interpusieron una denuncia en septiembre del 2021 a través de sus representantes y apoderados contra Leonardo Alberto Casci Ocumárez, quien encabeza la lista de imputados.

El documento atribuye a Leonardo Alberto Casci Ocumárez ser encargado de coordinar las operaciones ilícitas y administrar las plataformas utilizadas para la distribución ilegal de contenidos protegidos de derecho de autor de las citadas empresas.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, aplazó para el domingo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los vinculados al caso y señalados por el Ministerio Público por lavado de activos y delito de alta tecnología, la cual incluye también que el caso sea declarado complejo.

Los otros imputados

Además de Leony Esmeralda Croes, su esposo Raúl Ernesto Guzmán Lora y el hijo de ambos, Raúl Ernesto Guzmán Croes, así como Leonardo Alberto Casci Ocumárez, están siendo señalados en el caso, bautizado con el nombre operación Domo, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López.