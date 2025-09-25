Leony Esmeralda Croes, la exvicecónsul dominicana vinculada a red de piratería digital

Fotografía de Leony Esmeralda Croes, exvicecónsul dominicana en Aruba, difundida por las autoridades quienes emitieron una alerta de búsqueda, tras ser vinculada a una red de piratería digital desmantelada bajo la Operación Domo. ( FUENTE EXTERNA )

La exvicecónsul dominicana en Aruba, Leony Esmeralda Croes, se encuentra entre los imputados de pertenecer a una red de piratería digital que defraudó a empresas como Netflix y Amazon Prime Video, con un monto estimado en más de 20 millones de dólares, equivalentes a más de 1,240 millones de pesos dominicanos, según indicó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

El Ministerio Público atribuye a los miembros de la estructura, con parentesco familiares, operar mediante un esquema que permitía la comercialización ilegal de accesos a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluidos contenidos exclusivos de Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-104540-am-1-da182820.jpeg Abogado habla con miembros de la prensa tras salir del tribunal. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

"Este caso envuelve mucho más de 20 millones de dólares, respecto a que hubo un movimiento de bitocoin y este caso es un gran reto para el Ministerio Público", expresó la fiscal del Distrito Nacional tras salir de la Oficina de Atención Permanente.

Aplazan audiencia

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras , aplazó para este domingo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los vinculados al caso y señalados por el Ministerio Público por lavado de activos y delito de alta tecnología, la cual incluye también que el caso sea declarado complejo .

La audiencia está prevista a conocerse a las 9:00 de la mañana .

Además de la exvisecónsul Leony Esmeralda Croes, también fueron imputados:

Raúl Ernesto Guzmán Croes

Leonardo Alberto Casci Ocumárez

Raúl Ernesto Guzmán Lora

Keomirys Torres López

Víctor Luis Torres López