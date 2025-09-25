Grupo de abogados relanza el instituto Dominicano de Derecho Penal

Los abogados que integran el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP). ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 18 abogados relanzaron el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP), el cual, según dicen, fue gestado hace más de treinta años con el fin de "defender los derechos" de esos profesionales "en sentido general" y que se extenderá a los ciudadanos cuyos derechos sean también conculcados.

El IDDP procurará, además, el fortalecimiento de la implementación del derecho penal y el procesal penal.

"Es una corporación de derecho privado, integrado por abogados y abogadas identificados no solamente con un elevado perfil de un ininterrumpido batallar del ejercicio del derecho penal y procesal, sino también de sólida vocación y dedicación al estudio con sede en las áreas penalista y procesalista", afirman los letrados.

Los abogados que forma parte del Instituto Dominicano de Derecho Penal son Carlos Balcácer, Félix Damián Olivares, Ingrid Hidalgo, Ricardo Nieves, Hiroito Reyes, Valentín Medrano, Frank Reynaldo Fermín, Manuel Sierra, Freddy Castillo, Guarionex Ventura e Ivo René Sánchez.

También Jhon Garrido, Francisco Manzano, Manuel García, Enrique Vallejo Garib, Carlos Olivares y Pedro Duarte Canaán.

Formarán a interesados en conocer leyes

Los togados afirmaron que todo el que tenga interés en el estudio de las leyes procesales y penales tendrá cabida en el IDDP.

En lo inmediato, Carlos Balcácer adelantó que contactará a los directores de medios para procurar en la próxima semana desarrollar un curso práctico de procedimiento penal a los periodistas que cubren fuentes judiciales y puedan aclarar sus dudas al respecto.

Adelantó, asimismo, conferencias de prensa sobre lo que contempla el nuevo Código Penal, a implementarse el próximo año, en crímenes que se registran actualmente, entre estos los que involucran a personas con problemas mentales.