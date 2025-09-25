Ministerio Público incauta bienes por RD$30 millones a implicado en operación Discovery 3.0

Implicados en la Operación Discovery 3.0 durante su traslado a la audiencia de solicitud de medida de coerción. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó este jueves que incautó bienes valorados en unos 30 millones de pesos al imputado Bernardo Taveras Vélez, a quien señala como uno de los miembros de la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.

A través de una nota de prensa indicó que, las propiedades, ubicadas en el Distrito Nacional y Punta Cana, forman parte de los activos adquiridos supuestamente con dinero proveniente de estafas cometidas contra ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores.

La red fue desmantelada en agosto tras 34 allanamientos.

Aseguró que Bernardo Taveras Vélez, dentro de la estructura, se encargaba de crear el software para las operaciones de estafa y suplir de internet a los call center clandestinos.

El imputado guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Rafey Hombres, de Santiago, por espacio de 18 meses, junto a otros identificados como miembros de la alegada red criminal.

Operaciones anteriores

El Ministerio Público destaca que con esta acción avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.

Otros imputados

El órgano persecutor señala que a este caso también están vinculados Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes cumplen tres meses de prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres y Rafey Hombres, de Santiago.

También, Jesús Manuel Castaños Colón, quien guarda prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.

Igualmente, los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, quienes cumplen arresto domiciliario.

Mientras que a Gipsy Pamela Castaños García le fue impuesta una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.

"El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro", refiere la nota.

Otros fueron solicitados en extradición

En medio de la Operación Discovery 3.0 también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León, Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez) y Edward José Puello (Edward Puello), quienes, durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

