El rapto que marcó a adolescente con trastorno cerebral: pareja condenada por violación y tortura

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde uno de los condenados por el abuso sexual cumplirá la pena impuesta. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Todo comenzó en 2023, cuando una adolescente de 15 años, con un trastorno cerebral diagnosticado, salió de su vivienda sin imaginar que sería raptada por dos adultos que la acechaban.

Percila Sena y Adolfo Peña López la interceptaron y la obligaron a subir a un automóvil. Lo que siguió fue una secuencia de hechos que el Ministerio Público calificó como tortura, barbarie y agresión sexual.

La llevaron hasta una propiedad de Peña López, donde la indujeron a consumir bebidas alcohólicas y drogas. Luego, la amarraron.

La adolescente fue violada sexualmente y abandonada cerca de su casa, donde su madre la encontró horas después. Fue ella quien interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, dando inicio a una investigación que reveló la magnitud del crimen.

MP solicitó condena de 20 años

La fiscal investigadora Fe María Acosta instrumentó el expediente, y durante el juicio, la fiscal litigante Ana Basora presentó las pruebas que demostraron la culpabilidad de los acusados.

Aunque solicitó una condena de 20 años, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó una sentencia de 15 años de prisión para ambos.

Los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada escucharon los argumentos del órgano persecutor, que sustentó su acusación en los artículos 59 y 60 del Código Penal dominicano, sobre complicidad; el 303-4, sobre tortura y actos de barbarie; el 307, sobre amenaza verbal; y los artículos 330 y 331, sobre atentado a la integridad física y agresión sexual.

Todos estos, modificados por la Ley 136-03, que rige el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Las condenas deberán cumplirse en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.