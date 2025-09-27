Procurador adjunto Wilson Camacho investiga el caso de cinco abatidos en Santiago

El abogado Rafael Valerio, representante legal y primo del peluquero José Vladimir Valerio Estévez, uno de los cinco abatidos en Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El abogado Rafael Valerio, representante legal y primo del peluquero José Vladimir Valerio Estévez, informó este sábado que el magistrado Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución, visitó personalmente a los familiares de las víctimas y la zona donde cinco personas murieron en un supuesto intercambio de disparos con agentes policiales el pasado 10 de septiembre, en el sector La Barranquita (Corona Plaza), del municipio Santiago.

Según explicó Rafael Valerio, el magistrado Camacho acudió al lugar de los hechos el pasado jueves y a la residencia de los familiares, donde realizó entrevistas directas y verificó evidencias que no habían sido procesadas inicialmente.

"El magistrado Wilson Camacho se presentó personalmente, visitó los hogares y habló con la familia, verificando elementos que no se habían tomado en cuenta en la investigación inicial", indicó el abogado en declaraciones a Diario Libre.

El jurista agregó que el fiscal recorrió viviendas cercanas, ordenó revisar casquillos en un local cerrado y coordinó nuevas diligencias.

El abogado señaló que se esperan nuevas decisiones procesales y que los familiares de las víctimas podrían expresar públicamente sus reclamos durante la próxima visita presidencial a Santiago, donde pedirán al mandatario que el caso se esclarezca.

La policía sin más detalles sobre las acusaciones que hizo sobre los fallecidos

El 10 de septiembre la Policía Nacional informó que todos eran perseguidos por distintos hechos delictivos y que murieron durante un enfrentamiento con agentes del Dicrim.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez, de 28; José Vladimir Valerio Estévez, de 25; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

En el operativo, un agente policial resultó herido y recibió atenciones médicas, aunque no se han revelado más detalles sobre su identidad ni estado de salud.