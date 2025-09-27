Condenado a 30 años el hombre que violó y asesinó a una niña de 8 años en San Cristóbal

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde uno de los condenados por el abuso sexual cumplirá la pena impuesta. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En octubre de 2023, una niña de apenas 8 años acudió a un colmado a realizar un mandado para sus familiares, en el municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal. Lo que nadie imaginaba era que, en ese momento, en el mismo establecimiento se encontraba la persona que le arrebataría la vida.

En ese momento, un hombre identificado como Deiby Santana Franco, alias "El Pollo", luego de que la niña salió del establecimiento comercial con destino a su vivienda, la persiguió hasta alcanzarla.

De acuerdo con las investigaciones a cargo del fiscal Juan Enmanuel Escoto Hidalgo, Santana Franco introdujo a la niña en unos matorrales, la violó y la estranguló. Posteriormente, fue arrestado el domingo 22 de octubre de 2023, alrededor de las 11:03 de la noche, en el referido municipio.

Tras una intensa búsqueda por parte de familiares, autoridades y miembros de la comunidad, aproximadamente a las 10:00 de la noche del 23 de octubre, el cuerpo de la víctima fue encontrado y trasladado a un hospital de la provincia, donde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) procedió con la identificación del cadáver.

Condenado a 30 años

Tras el hecho, el Tribunal Colegiado de San Cristóbal, acogió la petición del Ministerio Público y condenó a la pena máxima de 30 años de prisión al hombre que le quitó la vida a la pequeña de 8 años.

Santana Franco cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres de la referida provincia.

Pruebas presentadas

El Ministerio Público, representado en el proceso por el fiscal litigante Daryl Montes de Oca, aportó suficientes pruebas testimoniales, periciales, ilustrativas, documentales y materiales, con las cuales probó la acusación presentada contra Santana Franco.

Los jueces Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Chadalis Rosario, dictaron la sentencia condenatoria al acoger la acusación del Ministerio Público que otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano.