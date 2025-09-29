Carimed Services niega que personas vinculadas a Senasa sean socias de la empresa

Carimed Services también afirmó ser suplidor autorizado de Senasa y de varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas. ( ARCHIVO )

La empresa Carimed Services, Inc., con sede en Santiago y dedicada a la venta y comercialización de equipos médicos y materiales de osteosíntesis, negó de manera categórica que personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa) sean socias de la empresa.

La aclaración surge luego de que el programa Nuria Investiga difundiera un reportaje en el que se insinuaban supuestas conexiones entre la compañía y personas vinculadas a la institución pública.

Carimed Services expresó en un comunicado que "ninguna persona vinculada al Senasa es socio de esta empresa".

La entidad resaltó que su estructura administrativa y accionaria está encabezada por el doctor Antolín Reynoso Morales, médico especialista y principal ejecutivo de la compañía, e insistió en que "las demás personas mencionadas en dicho reportaje no guardan ninguna relación accionaria, administrativa ni laboral con nosotros".

Trayectoria y operaciones

Carimed destacó sus más de 14 años de trayectoria en el mercado dominicano, donde asegura haber trabajado con "responsabilidad, seriedad y transparencia".

La empresa afirmó ser suplidor autorizado de Senasa y de varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, bajo parámetros de calidad avalados por el Ministerio de Salud Pública y organismos reguladores nacionales e internacionales.

Asimismo, subrayó que sus productos cumplen con todos los estándares requeridos, reafirmando que su rol como proveedor del sistema de salud se limita a acuerdos contractuales transparentes y regulados.

Compromiso con la ética empresarial

En su declaración, Carimed Services reiteró su compromiso con la legalidad y la ética en los negocios.

"Somos una empresa que cumple con el pago de sus impuestos en la República Dominicana, que respeta la ley y que trabaja cada día para contribuir al fortalecimiento del sector salud y al bienestar de la población", apuntó la compañía.

Además, la empresa pidió a la opinión pública no dejarse llevar por informaciones no verificadas y reafirmó que mantiene su disposición a colaborar con cualquier investigación que busque esclarecer las circunstancias planteadas en el reportaje.