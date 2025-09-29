Tribunal rechaza pedido del MP de prisión a acusados en Operación Domo y le impone otras medidas

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche de este domingo medidas de coerción contra seis personas vinculadas a una red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.

La jueza Fátima Veloz dispuso las medidas luego de declarar el proceso como complejo. Contrario a lo solicitado por el Ministerio Público —que pedía 18 meses de prisión preventiva—, el tribunal ordenó garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país para los imputados.

Las garantías impuestas son:

Leonardo Alberto Casci Ocumárez: 7,000,000 de pesos

Raúl Ernesto Guzmán Lora: 7,000,000 de pesos

Keomirys Torres López: 5,000,000 de pesos

Víctor Luis Torres López: 3,000,000 de pesos

Raúl Ernesto Guzmán Croes: 1,500,000 de pesos

Leony Esmeralda Croes: 3,000,000 de pesos

De acuerdo con el Ministerio Público, la red operaba ofreciendo acceso ilegal a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor, mediante plataformas de streaming no autorizadas.

Las acusaciones

Las autoridades aseguran que estas actividades violan la Ley 65-00 de Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Durante la audiencia, el órgano acusador sostuvo que la estructura causó pérdidas económicas millonarias tanto a compañías internacionales como al Estado dominicano.

La acusación fue presentada por fiscales de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) , la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría contra el Lavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional .

Operación Domo La Operación Domo, ejecutada el pasado 16 de septiembre, fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y contó con la colaboración de varias entidades nacionales e internacionales, incluyendo el Departamento de Justicia y Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos