×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Yostín
Yostín

Aplazan para el miércoles medida de coerción contra acusado de rapto y asesinato de niño Yostín

El Ministerio Público cuenta con registros de cámaras de videovigilancia del 9-1-1 y privadas, testimonios de familiares y vecinos, además de evidencias materiales

    Expandir imagen
    Aplazan para el miércoles medida de coerción contra acusado de rapto y asesinato de niño Yostín
    Mayelin Peralta, madre de Jostín Peralta, niño de 10 años asesinado en Sabana Perdida. (MATÍAS BONCOSKY.)

    La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para mañana el conocimiento de medida de coerción contra José Antonio Glass (alias Yoyón), señalado por el Ministerio Público como responsable del rapto, abuso sexual y asesinato del niño de 10 años, Yostín Peralta, en el sector Los Mina.

    La audiencia había sido solicitada por la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, a cargo de la procuradora Ivette Mateo, quien en el expediente acusatorio estableció que el imputado admitió los hechos y condujo a las autoridades hasta el lugar donde fue encontrado el cadáver.

    RELACIONADAS

    Un caso con pruebas múltiples, según la Fiscalía

    El Ministerio Público sostiene que cuenta con un caso sólido, sustentado en registros de cámaras de videovigilancia del 9-1-1 y privadas, testimonios de familiares y vecinos, además de evidencias materiales ocupadas en la escena, como prendas de vestir y objetos personales del menor.

    En la solicitud, la Fiscalía pide prisión preventiva como medida de coerción, alegando que concurren riesgos de fuga y de obstrucción del proceso, así como el antecedente de que el imputado cumplió en 2009 una condena de 15 años por violación sexual.

    • La calificación jurídica provisional contempla los artículos 295 al 298 y 302 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 136-03 sobre protección a menores de edad.

    Próximos pasos

    El tribunal retomará mañana el conocimiento de la solicitud. Durante la audiencia, el Ministerio Público y la defensa expondrán sus argumentos en torno a la pertinencia y tipo de medida.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.