MP solicita prisión para implicados en asesinato en Capotillo que fue planificado por un preso

El hecho fue captado por cámaras de seguridad y presenciado por varios testigos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra dos hombres acusados de participar en el asesinato de Edwin Antonio Berliza Sosa, ocurrido el pasado 20 de septiembre en Capotillo, en el Distrito Nacional, y que habría sido planificado por un reo.

Los imputados son Raúl Ernesto Montero García (alias Maicol) y Elisson Eduardo Cruz Jiménez (alias Manolo), quienes habrían actuado en complicidad con el prófugo Raúl Balbuena Doñé (alias Wilkin Maldad) y con Wandy Javier Monegro Valdez (alias Winderson), este último actualmente en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Macorís por otro homicidio.

El Ministerio Público dijo en nota de prensa que Winderson habría coordinado el crimen desde prisión, mediante una llamada por WhatsApp, en la que ordenó a Lander Balbuena (alias Landy) entregar un arma de fuego y la suma de 20,000 pesos a Montero García (Maicol), quien posteriormente facilitó el arma a Balbuena Doñé.

"El día del crimen, alrededor de las 4:50 de la tarde, Balbuena Doñé y Cruz Jiménez se desplazaron en una motocicleta hasta la intersección de las calles Josefa Brea y Nicolás de Ovando, en Capotillo. Balbuena Doñé descendió del vehículo y disparó dos veces contra Berliza Sosa, causándole la muerte en el acto", explicó la nota.

Hecho quedó captado en cámaras

El hecho fue captado por cámaras de seguridad y presenciado por varios testigos. Luego del ataque, Montero García (Maicol) recogió en un vehículo al autor de los disparos, mientras Cruz Jiménez (Manolo) los seguía en la motocicleta para facilitar la huida.

El Ministerio Público fundamenta su solicitud de prisión preventiva en los videos de vigilancia, testimonios, la trazabilidad del arma homicida y otras pruebas materiales que vinculan directamente a los acusados con el crimen.

Los cargos que enfrentan

Los implicados enfrentan cargos por asociación de malhechores y asesinato con el uso de un arma de fuego ilegal, en violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre control de armas, municiones y materiales relacionados.

Reprograman la audiencia

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, que estaba prevista ayer fue reprogramada para este jueves 2 de octubre, a las 9:00 de la mañana, por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, a solicitud de la defensa.