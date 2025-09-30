Arrestan a 11 policías por masacre en La Barranquita

La masacre en La Barranquita ocurrió el pasado 10 de septiembre en el estacionamiento de una plaza comercial. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

Once miembros de la Policía Nacional fueron arrestados por su presunta vinculación con la muerte de cinco hombres durante un supuesto enfrentamiento ocurrido el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial ubicada en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, al suroeste de Santiago de los Caballeros, informó este martes la Procuraduría General de la República.

Los detenidos son el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrían Miguel Villalona Pineda, todos adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.

También fueron arrestados el mayor Hansel M. Cuevas Carrasco, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, el cabo César Augusto Martínez Trinidad y el raso José Octavio Jiménez Peña, pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central.

Los implicados en el caso

La institución explicó que los agentes están implicados en la muerte de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias "Charly" o "Charli Chasc"), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez.

Asimismo, detalló que las detenciones se produjeron en medio de una investigación encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, por instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Reynoso ordenó establecer las circunstancias objetivas del hecho y actuar conforme a los hallazgos de la pesquisa. Durante el enfrentamiento también resultó herido el cabo Yohandy Encarnación.

Sobre el caso

El caso ocurrió el miércoles 10 del presente mes, en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, versión que hasta el momento no ha sido validada por la propia institución.

Durante el incidente fallecieron cinco personas: Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez, de 28; José Vladimir Valerio Estévez, de 25; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

Sin embargo, familiares de Valerio Estévez y de otros de los fallecidos niegan la versión policial y aseguran que se trató de una ejecución múltiple. Exigen una investigación independiente y que se haga justicia.

La Policía Nacional informó inicialmente que los fallecidos formaban parte de una presunta red criminal.

La ministra de la Presidencia, Faride Raful, calificó el hecho como "bochornoso" y aseguró que "no habrá impunidad".

El procurador adjunto y titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, asumió personalmente la investigación del caso.

Durante LA Semanal con la Prensa, el pasado lunes, el presidente Luis Abinader expresó su respaldo al Ministerio Público y su confianza en que se llegará hasta las últimas consecuencias.

"Lo que esperamos es que el Ministerio Público investigue y haga justicia con ese caso", afirmó el mandatario.