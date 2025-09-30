Otros dos imputados por muerte de niño Gioser obtienen libertad bajo fianza por RD$25 millones

Fotografía de Gioser Luis Féliz, el niño de nueve años asesinado en un hecho ocurrido en abril de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago dispusieron este martes el cambio de la prisión preventiva por garantías económicas de 25 millones de pesos en efectivo para dos de los implicados en la muerte del niño Gioser Luis Feliz, de nueve años de edad.

La medida beneficia a Elian Martínez Sánchez (Odalis), de 22 años, y a César Junior Ulloa Cuevas, de 20, quienes además deberán portar grilletes electrónicos y tienen prohibición de salida del país.

El tribunal tomó la decisión durante el conocimiento del cese de la medida de coerción, debido a que ambos imputados llevan más de un año en prisión.

Sin embargo, la variación de la medida fue cuestionada por el abogado Nelson Abreu, representante de uno de los procesados.

El jurista consideró que la decisión equivale a una "prisión camuflada", ya que su cliente no cuenta con los recursos económicos para cubrir la elevada fianza.

Los también acusados Tomás Peña Morel (Tomacito), Luis Ángel Vargas Brito, Derlin Javier Mercado Martínez y José Manuel Almonte Santana, quienes fueron favorecidos en una audiencia previa con la variación de la medida de coerción, permanecen todavía en prisión porque no han podido cubrir las garantías económicas, fijadas por la sala en entre 20 y 25 millones de pesos.

Aplazan juicio

La audiencia del juicio de fondo fue aplazada para el 11 de noviembre, luego de que una de las abogadas defensoras informara que no contaba con el expediente completo y solicitara tiempo para poder estudiar la documentación.

El tribunal acogió la solicitud, pese a la oposición de los representantes legales de la familia del menor.

Otros implicados

El crimen ocurrió la tarde del 19 de abril de 2023, cuando el niño viajaba en un vehículo junto a su padre, Sergio Luis Féliz, y la pareja de este. Al transitar por la Circunvalación Norte de Santiago, tras salir del Aeropuerto Internacional del Cibao, fueron atacados a tiros. Uno de los disparos alcanzó al menor, provocándole la muerte.

El Ministerio Público estableció en su investigación que el crimen ocurrió en un intento de atraco contra el padre del menor de edad.