Solicitan prisión preventiva para sacerdote acusado de abuso sexual a dos hermanas

Imagen de un sacerdote sosteniendo un rosario. Las autoridades dijeron que realizaron allanamientos en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas, así como diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles, memorias, entre otros). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público de Santiago Rodríguez solicitó este martes la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de abuso sexual a dos hermanas.

Peña Sánchez fue arrestado el sábado pasado por la fiscalía de esa localidad tras una orden judicial tramitada ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial.

La investigación se inició luego de denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el imputado, entre ellas, dos hermanas.

"Aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años", explicó Ministerio Público en una nota de prensa.

Una de las víctimas lo denunció

Una de las víctimas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez.

Según su testimonio, conoció al imputado en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Cómo se acercaba a sus víctimas El Ministerio Público dice en el documento que el sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas.

Calificación jurídica

Los hechos recibieron la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 330, 331, 333 - 1, 2 y 332, que sancionan la agresión, violación y el acoso sexual, así como al artículo 396 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tenía fotografía de las víctimas

Durante la investigación se realizaron allanamientos debidamente autorizados en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas, así como diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles, memorias, entre otros) que serán analizados por las instituciones correspondientes.

El Ministerio Público amplía las investigaciones para incorporar los testimonios de otras víctimas, entre ellas, el de una hermana menor de edad de la denunciante, así como de otras que han acudido directamente a la Fiscalía o denunciado públicamente.

Dijo que está a la espera de el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Peña Sánchez.