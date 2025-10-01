Los agentes policiales acusados de la masacre que dejó cinco ciudadanos muertos en el sector La Barranquita, provincia Santiago, permanecen recluidos en la carcelita del Palacio de Justicia, a la espera de ser presentados ante el juez de la Oficina de Atención Permanente.

El abogado José Gregorio Vásquez, representante de siete de los imputados, informó que todavía el Ministerio Público no ha depositado la solicitud de medida de coerción.

El jurista dijo está a la espera del dispositivo para preparar la defensa de sus clientes.

Vásquez señaló que entre los encartados figura el agente que supuestamente resultó herido en el alegado enfrentamiento.

En contra de difusión de nombres y rostros de policías

Por su parte, el jurista Juan Carlos Báez Peralta, quien también asume la defensa de varios de los agentes, cuestionó la actuación del Ministerio Público al dar a conocer los nombres y mostrar los rostros de los policías antes de presentar formalmente el expediente.

"Eso constituye una violación del Código Procesal Penal, que prohíbe difundir la identidad de los imputados sin que se haya producido la imputación formal", afirmó.

Agregó que el órgano acusador no ha establecido con precisión la supuesta participación de cada uno de los agentes en los hechos.

Insistió en que hay personas que ni siquiera dispararon y aun así fueron detenidas.

Los abogados defensores manifestaron que esperan que, dentro del plazo de 48 horas que establece la ley, el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción, para entonces definir la estrategia de defensa de manera individualizada para cada imputado.

Mientras tanto, los agentes permanecen bajo custodia en el Palacio de Justicia de Santiago.

Los detenidos

Los apresados fueron identificados como Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrian Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.

También, Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

Los policías están acusados de ultimar a los ciudadanos Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.