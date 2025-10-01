El juez del tribunal de Atención Permanente de Santiago Rodríguez se reservó para este jueves, a las 3:00 de la tarde, la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra el sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de violación sexual.

Durante la audiencia, la abogada del religioso, Esterlina Ventura, planteó un incidente de prescripción, argumentando que los hechos atribuidos a su defendido ocurrieron hace más de 20 años.

"El plazo está completamente vencido para lo que es la prescripción de la acción penal. Lo hemos presentado al juez, sin embargo, por lo avanzado de la hora la audiencia fue recesada", expresó.

Ventura sostuvo que la prescripción está respaldada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y las leyes vigentes.

Explicó que todo delito tiene un plazo para ser denunciado y que, de no hacerse dentro de ese tiempo, conforme a la normativa, prescribe.

Piden prisión preventiva

El Ministerio Público de Santiago Rodríguez solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el sacerdote Peña Sánchez.

Las investigaciones se iniciaron tras denuncias públicas de varias víctimas que aseguran haber sido agredidas sexualmente por el padre.

Entre las denunciantes figuran dos hermanas que declararon haber sufrido abusos desde que tenían 12 y 14 años, situación que, según sus relatos, se prolongó durante varios años.

