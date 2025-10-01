×
estafa de los Abuelos
estafa de los Abuelos

Extraditan a cuatro dominicanos por estafa de los abuelos en EE. UU.

Las capturas se realizaron durante la Operación Discovery 3.0, que desmanteló una red criminal digital dedicada a estafar a personas de edad avanzada

    Expandir imagen
    Extraditan a cuatro dominicanos por estafa de los abuelos en EE. UU.
    Fotografía suministrada por la DNCD de los cuatro dominicanos extraditados a Estados Unidos, acusados de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos, por estafar a personas de edad avanzada a través de plataformas digitales.
    (DNCD)

    Las autoridades dominicanas extraditaron a cuatro hombres requeridos por la justicia estadounidense, donde enfrentan cargos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos, por estafar a personas de edad avanzada a través de plataformas digitales

    Los extraditados son Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello, Joel Francisco Mathilda y Óscar Manuel Castaños, quienes fueron entregados a oficiales norteamericanos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), y trasladados en un vuelo comercial hacia Estados Unidos.  

    De acuerdo con una nota de prensa de la DNCD, la entrega de los imputados se realizó en cumplimiento de los decretos 488-25, 490-25, 491-25 y 492-25, que autorizan su extradición a suelo estadounidense.  

    La extradición se llevó a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals). 

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Fotografía suministrada por la DNCD de los cuatro dominicanos extraditados a Estados Unidos, acusados de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos, por estafar a personas de edad avanzada a través de plataformas digitales. (DNCD)

    Estafa de los abuelos 

    • Según el expediente, los dominicanos son requeridos por un tribunal del Distrito Judicial de Massachusetts, que les imputa múltiples cargos por violaciones al Código de los Estados Unidos, incluyendo fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero

    Las capturas de los procesados se produjeron en el marco de la Operación Discovery 3.0, que permitió desmantelar una estructura criminal que operaba a través de plataformas digitales, cometiendo delitos de fraude informático, robo de datos personales y suplantación de identidad, utilizando principalmente a personas de edad avanzada como víctimas. 

    La investigación de esta red criminal fue coordinada durante más de dos años por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de la provincia de Santiago. 

