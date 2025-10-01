×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Atraco en Santiago
Atraco en Santiago

Dictan tres meses prisión preventiva a hombre que asaltó y agredió a un anciano en Santiago

El imputado deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Dictan tres meses prisión preventiva a hombre que asaltó y agredió a un anciano en Santiago
Momento en que miembros de la Policía Nacional trasladan a José Alejandro Mora Cruz, alias "Julio el Mago", acusado de agredir a un anciano durante un atraco en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, José Rafael D´ Asís, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el hombre que atracó y agredió a un adulto mayor al salir de un centro de salud.

El imputado, José Alejandro Mora Cruz, alias "Julio el Mago", deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

La víctima, un hombre de 82 años de edad, narró cómo ocurrió el hecho al salir del centro de salud.

Sobre los hechos

Relató que el atracador y agresor lo abordó en un vehículo, fingiendo recordarlo y preguntándole por una profesora llamada Ramona. Luego, intentó convencerlo ofreciéndole supuestos números de la lotería a cambio de la mitad de lo ganado.

RELACIONADAS

Ante la negativa, el acusado cambió de estrategia y alegó ser curandero, asegurando que podía "ensalmarlo". 

  • Aunque el adulto mayor rechazó la propuesta, el agresor insistió, lo despojó de cuatro mil pesos y lo golpeó contra un vehículo, como se aprecia en un video de cámara de seguridad.

Tras ser arrestado, el procesado negó el atraco y alegó que se trató de un supuesto acuerdo por un "ensalme" que no se le quiso pagar. 

Sin embargo, el imputado admitió que finge ser brujo, práctica que, según dijo, aprendió durante una estadía en prisión por violación sexual e intento de homicidio.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.