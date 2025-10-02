Ministerio Público deposita medida de coerción contra 11 policías por masacre en La Barranquita

La masacre en La Barranquita ocurrió el pasado 10 de septiembre en el estacionamiento de una plaza comercial. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público depositó la tarde de este jueves la solicitud de medida de coerción para 11 agentes policiales vinculados a la muerte de cinco personas en un supuesto intercambio de disparos ocurrido el mes pasado en el sector La Barranquita, al suroeste de Santiago.

El depósito se realizó por ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago.

Ahora, las partes en el proceso están a la espera de que el tribunal fije la fecha y la hora para conocer la audiencia.

Los acusados

Entre los procesados figuran los oficiales Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.

También Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la uniformada en Santiago.

Las víctimas del hecho son Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

Prisión preventiva

El Ministerio Público solicita al tribunal prisión preventiva contra los imputados.

El suceso se registró en una plaza comercial de la avenida Olímpica, donde funcionaba la peluquería de José Vladimir Valerio Estévez.

Según parientes del peluquero, este habría sido ejecutado por los agentes junto a su cliente, Julio Alberto Gómez.

Familiares de las víctimas demandan que los responsables de lo que califican como una "ejecución masiva" sean sancionados con todo el peso de la ley.