Exministro Donald Guerrero empezaría su defensa hoy contra acusación de corrupción

Exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero (derecha) durante una de las audiencias al grupo de exfuncionarios involucrados en el expediente de presunta corrupción contra el Estado. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz (2016-2020), principal acusado del grupo de exfuncionarios que enfrentan hasta ahora el mayor caso de presunta corrupción sometido en los últimos cinco años, tiene previsto hacer su defensa material este viernes.

Guerrero Ortiz daría inicio del turno de los acusados luego que el Ministerio Público concluya en esta etapa del juicio preliminar o de las pruebas, como se le llama a la fase en la que se encuentra el expediente que es conocido por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

La presentación del exministro de Hacienda está pautada para la tarde, cuando haga lo mismo el último querellante que queda, que son los representantes del programa de YouTube Corrupción al Desnudo.

También se prevé que el abogado del acusado Agustín Mejía Ávila, haga la defensa técnica de este imputado.

Jueza hace reprimenda

El juicio preliminar a los exministros Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros exfuncionarios se realiza desde hace varias semanas también los jueves.

En la audiencia de ayer miércoles, la jueza Ramírez se vio obligada a reprender al abogado querellante de Rafael Guerrero, de Corrupción al Desnudo, y al de la defensa, Wellington Cabrera, quienes solicitaban más tiempo del que se le otorgó para agotar su turno.

"Su plazo está cerrado, a partir de ahora el último depósito que el tribunal le va a permitir, porque ya su intervención estaba para hoy, ya usted no puede depositar ningún otro documento", le dijo a Guerrero, quien deberá presentar este viernes tres de octubre.

También tildó de "pedimento totalmente impertinente" el solicitado por el togado Wellington Cabrera, representante del acusado Agustín Mejía Ávila, quien pidió que su turno, como una de las primeras defensas que deberá presentar su escrito, fuera cambiado.

Cabrera sostuvo que la solicitud era porque no se enteró de su turno, debido a que en la audiencia en la que se hizo la lista no asistió por una situación de salud.

Ramírez le respondió que la lista no se hizo en un solo día. "Ese listado tiene más de un mes consensuado con las partes", le reprochó la magistrada.

"Usted tiene que depositar ante la Secretaría del tribunal los juegos que corresponden a cada una de las partes que están en su instancia, hoy (ayer) en la tarde, para que el tribunal lo notifique debidamente, su turno es mañana (este viernes) en la tarde, usted tiene que estar listo para la presentación de su escrito", le advirtió a Cabrera.

La magistrada recordó a ambos abogados "no hacer un uso abusivo" de lo que prevé el Código Procesal Penal.

Dos recusaciones

Las decisiones de la jueza Ramírez, durante la audiencia, le han valido dos recusaciones por parte de los abogados de los acusados, pero la corte la ha ratificado en el caso de alegada corrupción. Una de las causas por la que fue impugnada fue por aprobar que el Ministerio Público leyera las 3,662 páginas del expediente de manera resumida.

Los demás acusados del caso

La investigación del expediente de presunta corrupción que vincula a los exministros Guerrero Ortiz, Castillo Terrero y a Peralta, también involucra al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón.

Se imputa, asimismo, a varios abogados, entre ellos Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, entre otros. La causa lleva en los tribunales más de dos años y esta fase del juicio preliminar deberá concluir con un envío a juicio de fondo o en la absolución de los encartados