Impacto Urbano exige al ADN cumplir sentencia que le ordena pagarle más de 4,329 millones de pesos

El fallo que favorece a la empresa Impacto Urbano fue emitida el 30 de enero de este 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Impacto Urbano, S.R.L., dedicada a la publicidad exterior, anunció este miércoles que ha solicitado la ejecución de una sentencia firme contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), tras el incumplimiento de un fallo judicial que le ordena el pago de más de 4,329 millones de pesos en daños y perjuicios.

La sentencia número 0030-03-2025-SSEN-00015, emitida el 30 de enero de este 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, ordena al ADN restituir 619 vallas publicitarias retiradas en 2007, ratificar un contrato suscrito en 2014 con la empresa, y compensarla económicamente por los daños ocasionados.

Sentencia otorga plazo de 60 días

El fallo, que dice ha adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, concedió al cabildo un plazo de 60 días para su cumplimiento. Además, impuso una astreinte (multa) de 5,000 pesos diarios por cada día de retraso.

Sin embargo, según indicó Impacto Urbano en un comunicado de prensa, el Ayuntamiento no ha ejecutado ninguna de las medidas ordenadas por el tribunal, lo que —afirma— constituye un acto de desacato institucional.

El monto reclamado por la empresa está desglosado en concepto de:

Daño emergente: 74.6 millones de pesos

Lucro cesante: 2,854.3 millones de pesos

Daño reputacional: 82.1 millones de pesos

Daño moral: 585.8 millones de pesos

Daños punitivos: 732.2 millones de pesos

La compañía recordó que en 2014 firmó un Contrato Transaccional y Convenio de Ejecución con el Ayuntamiento para resolver el conflicto, el cual fue ratificado mediante la Resolución núm. 25/2014 de la Sala Capitular. No obstante, alegan que el cabildo ha incumplido lo acordado.

ADN guarda silencio Impacto Urbano expresó que confía en que la justicia garantizará la ejecución de la sentencia y resaltó la importancia de que se respete el Estado de derecho, el debido proceso y la seguridad jurídica.Hasta el momento, el Ayuntamiento del Distrito Nacional no ha ofrecido declaraciones sobre este caso.