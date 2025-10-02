×
Imponen arresto domiciliario para sacerdote acusado de violación sexual en Santiago Rodríguez

El tribunal también le impuso el pago de una fianza de RD$500 mil e impedimento de salida

Expandir imagen
El sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de violación sexual. (FUENTE EXTERNA)

El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago Rodríguez impuso este jueves varias medidas de coerción contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de violación sexual en perjuicio de varias mujeres.

El tribunal dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora,  y prohibición de salida del país sin autorización judicial previa.

El arresto deberá cumplirse en el domicilio proporcionado por el imputado y su defensa.

El Ministerio Público había solicitado la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, alegando la gravedad de los hechos.

La abogada Esterlina Ventura, de la defensa del sacerdote, valoró la decisión como favorable, aunque su petición era que se declarara la prescripción y extinción de la acción penal, al considerar que habían transcurrido más de 20 años desde la supuesta ocurrencia de los hechos.

El tribunal dio a conocer esta tarde las medidas impuestas, luego de haberse reservado la decisión durante la audiencia celebrada ayer miércoles.

