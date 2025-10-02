El Cuarto Tribunal Colegiado de la provincia Santiago dictó 10 años de prisión contra un profesor tras ser encontrado culpable de abuso y agresión sexual contra 13 víctimas en un liceo del municipio Puñal.

La condena fue impuesta contra el educador José Antonio Grullón Polanco, de 45 años.

Las víctimas incluyen diez estudiantes menores de edad, con edades de entre 14 y 17 años; dos alumnas mayores de edad y una profesora compañera de trabajo del condenado.

El expediente del Ministerio Público establece que Grullón Polanco tocaba las partes íntimas de sus víctimas.

Agrega que en varios casos obligó a muchas de ellas a masturbarlo.

Para coaccionar a las estudiantes, el profesor las amenazaba con reprobarlas si no accedían a sus demandas.

Sanciones adicionales

Además de la condena, Grullón Polanco deberá pagar una multa de RD$100 mil al Estado dominicano.

También debe pagar una indemnización de RD$500 mil a cada una de las 13 víctimas.

La condena impuesta contra el educador es la pena máxima para este tipo de delito.

El nombre del liceo y la identidad de las víctimas fueron omitidos en la publicación para proteger su integridad y privacidad.