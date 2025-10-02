Se entrega joven acusado de abuso sexual y de lanzar a una menor desde un tercer piso en Pantoja

Jacinto Jesús López Terrero, de 23 años, fue entregado en la Procuraduría Fiscal tras ser señalado por la Policía Nacional de abusar sexualmente de una menor de 15 años. ( FUENTE EXTERNA )

Este jueves se entregó en la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste el joven Jacinto Jesús López Terrero, de 23 años, señalado por la Policía Nacional como el supuesto responsable de abusar sexualmente de una menor de 15 años y lanzarla desde un balcón.

Según la denuncia de los familiares de la adolescente, los hechos ocurrieron en el distrito municipal de Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste, la noche del martes 30 de septiembre.

López Terrero se presentó ante las autoridades con un dedo vendado. Negó los hechos de los que se le acusa y acudió acompañado de sus abogados y familiares, quienes recalcaron que lo entregaban "en pleno estado físico".

También señalaron que su pariente es un joven estudioso, que se graduó recientemente de la carrera de Derecho, aseguran que es trabajador y cristiano.

Uno de sus abogados manifestó que López Terrero desea que se le reconozcan sus derechos fundamentales y que está dispuesto a ofrecer su versión de los hechos.

El joven fue recibido por la magistrada Nancy Abreu Mejía, encargada de la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Oeste.

"Garantizamos sus derechos. Es una investigación que está en curso, por eso no nos vamos a referir mucho al respecto, ya que estamos prácticamente iniciando el proceso", declaró Abreu Mejía.

Versión del supuesto agresor

"En primer lugar, yo no sabía que ella era menor de edad. Teníamos una relación ocasional. Ella había ido a mi casa anteriormente. Yo le pedí un Uber. Ella se quería ir con alguien que estaba abajo, pero yo le dije que no, que eso no garantizaba su seguridad. Entonces ella me dijo que, si no la dejaba ir, ella se iba a tirar por el balcón. Intenté agarrarla y se tiró como quiera. Hasta me mordió el dedo y me quitó casi la mitad de la uña", contó el joven sobre los hechos a varios medios.

Lo que dijo la víctima, según su padre

El padre de la adolescente explicó a Diario Libre que según le narraron las personas que le dieron los primeros auxilios a su hija, ella contó que fue abordada por un hombre en un vehículo, quien luego la llevó a su casa contra su voluntad.

"Ella le dijo a la persona que el señor la citó, la montó en un vehículo, se la llevó a su casa, luego la secuestró y que no la quiso dejar salir. La despojó de su teléfono y ahí luego le entró a golpes, la violó y ella trató de huir y se acercó al balcón y él la agarró y empujó", relató el señor, cuya identidad se resguarda para proteger a la víctima.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

