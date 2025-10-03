Aplazan audiencia de coerción contra 11 policías acusados de masacre en La Barranquita

Vista de los policías acusados de la masacre en La Barranquita, provincia Santiago, en la que cinco civiles resultaron muertos a manos de los agentes. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Santiago, aplazó para el próximo jueves 9 de octubre la audiencia de medida de coerción contra 11 agentes de la Policía Nacional, acusados de matar a cinco civiles en una plaza comercial en La Barranquita.

La decisión fue adoptada a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo para estudiar el expediente acusatorio, alegando que recibieron el dispositivo en la misma sala de audiencias.

También se acogió la petición de que los familiares de las víctimas puedan estar presentes en la vista.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que el caso sea declarado complejo. El órgano acusador imputa al grupo por asociación de malhechores y homicidio voluntario.

Los imputados

Entre los procesados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

La acusación

De acuerdo con el expediente, los policías llegaron en tres vehículos a la plaza donde se encontraban las víctimas y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra ellas.

Tras ejecutar a los cinco hombres, sustrajeron los DVR de las cámaras de seguridad de la plaza comercial y los diferentes negocios, además de despojar de sus teléfonos celulares a personas que filmaron el hecho, con el fin de ocultar evidencias y entorpecer la investigación.

Seguridad reforzada

Los agentes fueron trasladados a la sala bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Mientras el área de audiencia fue acordonada para impedir el acceso de periodistas y de personas ajenas al proceso.