El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, afirmó este viernes que las investigaciones realizadas en torno a la muerte de cinco personas en el sector La Barranquita, en la provincia Santiago, evidencian que se trató de una "ejecución extrajudicial".

El magistrado explicó que las pruebas recopiladas muestran que los imputados sustrajeron videos de la escena y recurrieron a diversas maniobras con el propósito de obstruir la investigación y ocultar la verdad sobre lo ocurrido.

"Desde el Ministerio Público tenemos la firme decisión de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias", declaró Camacho.

Advirtió que no van a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes.

Dijo que desde el órgano acusador procurarán justicia tanto para las víctimas como para sus familiares.

El director de Persecución ofreció declaraciones a los periodistas que cubren la fuente judicial, tras el aplazamiento de la medida de coerción contra los 11 agentes procesados en el caso, dispuesto por la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santiago.

Próxima audiencia

La audiencia fue fijada para el próximo jueves 9 de octubre, a las 9:00 de la mañana, con el propósito de otorgar a la defensa de los imputados el tiempo necesario para estudiar la acusación.

Camacho indicó que el Ministerio Público no se opuso a la solicitud de los abogados de los imputados, quienes pidieron un plazo adicional para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas y discutirlas con sus representados.

"A nosotros nos gusta ganar, y nos gusta ganar en buena lid", enfatizó.

Las muertes en La Barranquita, ocurridas el día 10 de septiembre, han generado amplia atención pública y cuestionamientos sobre el proceder de los agentes policiales implicados en el caso.